Заместители глав МИД Армении и Турции провели переговоры в Анталье

Заместители министров иностранных дел Армении и Турции – Ваан Костанян и Беррис Экинджи – провели встречу на полях Анталийского дипломатического форума.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, собеседники обсудили двустороннюю повестку, региональную ситуацию, отметив важность укрепления мира и сотрудничества.

Они также рассмотрели возможности реализации проектов, которые обеспечат региональную взаимосвязанность.

Ранее министр территориального управления и инфраструктур Давид Худатян заявил, что Армения и Турция намерены оценить объем инвестиций, необходимых для соединения энергосистем двух стран.

