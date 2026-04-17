В Баку найдена мёртвой племянница народного артиста Мамедрзы Шейхзаманова - ВИДЕО

В одной из квартир, расположенных в Насиминском районе, на Московском проспекте, 126, было обнаружено тело 71-летней Лейлы Шейхзамановой.

Лейла Шейхзаманова была старшим научным сотрудником Института математики и механики Национальной Академии наук, доктором наук, она являлась племянницей покойного актёра, народного артиста Мамедрзы Шейхзаманова, сообщает 1news.az со ссылкой на ARB Xəbər.

Отмечается, что проживавшая одна Л.Шейхзаманова более недели не выходила из квартиры и не появлялась на работе. Из-за неприятного запаха в здании соседи обратились в полицию и на место были привлечены сотрудники МЧС, которые, проникнув в квартиру через окно, обнаружили, что 71-летняя женщина скончалась в ванной комнате.

По данному факту в прокуратуре Насиминского района проводится расследование, устанавливается причина смерти.

Новостной сюжет о смерти Л.Шейзамановой доступен для просмотра в нижеприведенном видео, начиная с 17:17.