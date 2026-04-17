Эрдоган: доступ к Ормузу не должен быть ограничен для стран Персидского залива

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что странам Персидского залива нельзя блокировать проход через Ормузский пролив.

"Наше отношение к Ормузскому проливу очень четкое. Одна его сторона принадлежит Ирану, а другая - Оману. Однако право стран Персидского залива на доступ в открытое море не должно быть ограничено. Главное - это обеспечить свободу судоходства на основе установленных правил и сохранить пролив открытым для торговых судов", - сказал он на открытии Антальского дипломатического форума.

Он добавил, что в этой ситуации "видно, что война ускоряет поиск альтернативных маршрутов для доставки энергоресурсов из соседних регионов на международные рынки". Турция, по его словам, "открыта к сотрудничеству с соседями" в вопросах международной логистики.

