First News Media17:23 - Сегодня
Эрдоган: доступ к Ормузу не должен быть ограничен для стран Персидского залива

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что странам Персидского залива нельзя блокировать проход через Ормузский пролив.

"Наше отношение к Ормузскому проливу очень четкое. Одна его сторона принадлежит Ирану, а другая - Оману. Однако право стран Персидского залива на доступ в открытое море не должно быть ограничено. Главное - это обеспечить свободу судоходства на основе установленных правил и сохранить пролив открытым для торговых судов", - сказал он на открытии Антальского дипломатического форума.

Он добавил, что в этой ситуации "видно, что война ускоряет поиск альтернативных маршрутов для доставки энергоресурсов из соседних регионов на международные рынки". Турция, по его словам, "открыта к сотрудничеству с соседями" в вопросах международной логистики.

Источник: ТАСС

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Термин «посмертный донор» всё чаще звучит в информационном пространстве нашей страны. Однако для многих это понятие до сих пор окутано мифами16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22