В эти дни в Азербайджане будет дождливо

По прогнозу Национальной гидрометеорологической службы, 19 апреля в горных и предгорных районах Азербайджана, а с 20-го до дневных часов 21 апреля - в отдельных районах страны, ожидается периодически дождливая погода.

В отдельных местах осадки могут носить кратковременный интенсивный характер, ожидаются грозы, возможен град, а в некоторых горных районах - снег.

Прогнозируется увеличение уровня воды в реках, в отдельных горных реках возможны кратковременные селевые потоки.