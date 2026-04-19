СМИ: Трамп отказался от захвата острова Харк из-за риска потерь

Президент США Дональд Трамп не поддержал захват острова Харк, так опасался, что атака приведет к слишком большим потерям.

Об этом сообщила газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что военное командование убеждало Трампа в том, что высадка закончится успехом и захват территории обеспечит Штатам доступ к Ормузскому проливу. Однако президент США отказался от такого шага, так как посчитал, что американские подразделения могут стать «легкой мишенью» для Ирана.

«По словам источников, знакомых с ситуацией, Трамп испытывает страх перед отправкой войск в опасные зоны, где некоторые солдаты получат ранения, а кто-то и вовсе не вернется домой», — пишет газета.

7 апреля США нанесли удары по иранскому острову Харк. По информации журналиста портала Axios Барака Равила, целью были военные объекты на острове.