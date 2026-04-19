Александр Лукашенко назвал приоритет будущего развития Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью американскому журналисту Рику Санчесу на телеканале RT заявил, что его главной целью является сохранение страны как "земли возможностей для любого человека" после завершения его президентских полномочий.

Глава государства отметил личный вклад в формирование текущего облика республики: "Я немало сделал для того, чтобы Беларусь была такой, какая она есть. Я не стану говорить: плохая она или хорошая. Ну вот какая есть". По словам Лукашенко, на текущий момент Беларусь — это "мирная, спокойная страна", где созданы условия для комфортной жизни граждан.

Он также добавил, что хочет оставить после себя государство, в котором любой человек мог бы реализовать свой потенциал в любой выбранной отрасли.

Александр Лукашенко занимает пост президента с 1994 года. Несмотря на принятие в 2022 году обновленной Конституции, ограничивающей количество президентских сроков (за исключением текущего мандата действующего главы), конкретные сроки передачи власти или имена возможных преемников в ходе интервью названы не были.