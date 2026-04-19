 Александр Лукашенко назвал приоритет будущего развития Беларуси | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

Александр Лукашенко назвал приоритет будущего развития Беларуси

First News Media13:07 - Сегодня
Александр Лукашенко назвал приоритет будущего развития Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью американскому журналисту Рику Санчесу на телеканале RT заявил, что его главной целью является сохранение страны как "земли возможностей для любого человека" после завершения его президентских полномочий.

Глава государства отметил личный вклад в формирование текущего облика республики: "Я немало сделал для того, чтобы Беларусь была такой, какая она есть. Я не стану говорить: плохая она или хорошая. Ну вот какая есть". По словам Лукашенко, на текущий момент Беларусь — это "мирная, спокойная страна", где созданы условия для комфортной жизни граждан.

В качестве достижений нынешней системы управления президент выделил социальную стабильность и доступность образования. "Вы знаете, для меня это очень важный вопрос. Как вообще для человека. Я немало сделал для того, чтобы Беларусь была такой, какая она есть. Я не стану говорить: плохая она или хорошая. Ну вот какая есть. Вы говорите, что более-менее нормальная. Людям здесь жить нормально. Мирная, спокойная страна", - подчеркнул Лукашенко. Он также добавил, что хочет оставить после себя государство, в котором любой человек мог бы реализовать свой потенциал в любой выбранной отрасли.

Александр Лукашенко занимает пост президента с 1994 года. Несмотря на принятие в 2022 году обновленной Конституции, ограничивающей количество президентских сроков (за исключением текущего мандата действующего главы), конкретные сроки передачи власти или имена возможных преемников в ходе интервью названы не были.

Поделиться:
334

Актуально

Политика

Общество

Спорт

Политика

Политика

Выбор редактора

Новости для вас

Последние новости

Сегодня, 16:15

Сегодня, 16:07

Сегодня, 15:44

Сегодня, 15:31

Сегодня, 15:22

Сегодня, 15:07

Сегодня, 14:52

Сегодня, 14:36

Сегодня, 14:02

Сегодня, 13:47

Сегодня, 13:24

Александр Лукашенко назвал приоритет будущего развития Беларуси

Сегодня, 13:07

Сегодня, 12:50

Сегодня, 12:38

Сегодня, 12:15

Сегодня, 11:57

Сегодня, 11:45

Сегодня, 11:30

Сегодня, 11:20

Сегодня, 11:00
Все новости
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22