Глава МЭА: маршрут Басра–Джейхан способен заменить Ормузский пролив

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол охарактеризовал проект нефтепровода Басра — Джейхан как стратегически важный маршрут, способный обеспечить стабильность поставок энергоносителей в Европу в обход нестабильного Ормузского пролива.

Проект предусматривает транспортировку нефти с месторождений в иракской провинции Басра, чьи запасы оцениваются в 90 млрд баррелей, напрямую к турецкому средиземноморскому порту Джейхан. Инициатива реализуется в рамках масштабного логистического коридора "Путь развития". Согласно техническим расчетам, пропускная способность трубопровода позволит экспортировать до 1,5 млн баррелей нефти в сутки.

Необходимость диверсификации маршрутов подтверждена текущей геополитической ситуацией вокруг Ирана. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе встречи с главой Иракского Курдистана Нечирваном Барзани подчеркнул приоритетность ускорения реализации "Пути развития" для обеспечения глобальной энергетической безопасности. Эксперты МЭА прогнозируют, что реализация проекта приведет к существенной трансформации экономической и политической архитектуры Ближнего Востока после завершения текущих региональных конфликтов.

Источник: ТАСС