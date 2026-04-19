Актоты Раимкулова: Азербайджан внес важный вклад в превращение тюркского мира в глобальную силу

Ещё в резолюциях Первого тюркологического съезда рекомендовалось уделять серьёзное внимание изучению и сохранению материальных и культурных памятников тюркских народов, правильному учёту и документированию древнего наследия, а также принимать неотложные меры по защите объектов, находящихся под угрозой уничтожения.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявила глава Фонд тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова, выступая на панельной сессии «Столетие языка и идентичности: от Бакинского тюркологического съезда к тюркской интеграции», состоявшейся в рамках V Анталийский дипломатический форум.

По её словам, это является важным проявлением преемственности и ответственности за общее наследие.

«Многие инициативы, которые мы реализуем сегодня, основаны на идеях, выдвинутых почти век назад выдающимися учёными и интеллектуалами своего времени», — подчеркнула она.

В интервью Report же она указала, что Азербайджан внес важный вклад в превращение тюркского мира в глобальную силу на политической и культурной арене. По ее словам, Баку является центром инициатив, и поддержка идей президента Азербайджана Ильхама Алиева имеют большое значение для тюркского мира.