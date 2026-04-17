Погода на субботу: В Баку ожидается до 21 градуса тепла

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на субботу, 18 апреля.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 10-13°, днем 16-21° тепла. Атмосферное давление снизится с 765 до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 65-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако вечером в некоторых западных районах возможны кратковременные осадки, грозы и град. Ночью и утром в отдельных горных районах временами будет туман. Умеренный восточный ветер в некоторых восточных районах временами усилится.

Температура воздуха составит ночью 8-11°, днем 18–23° тепла, в горах ночью 0–5° тепла, днем 10–15°, местами до 18° тепла.