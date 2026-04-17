Иран отверг идею временного перемирия с США

Иран не приемлет никаких соглашений о временном прекращении огня с США.

Об этом сообщил замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде, пишет ТАСС.

«Мы не приемлем никаких временных перемирий. Потому что это порочный круг, который истощает дипломатические ресурсы, а затем приводит к возвращению к войне», — сказал он.

Продолжающиеся контакты с США «реализуются именно с этой целью», отметил Хатибзаде.

До этого бывший госсекретарь США Джон Керри призвал американские власти решать вопрос с Ираном только за столом переговоров. По его мнению, дипломатия — единственный способ урегулировать конфликт.

11 апреля прошли переговоры представителей США и Ирана при посредничестве Пакистана в Исламабаде, на которых обсуждались вопросы разблокировки Ормузского пролива, иранской ядерной программы, снятия санкций против Тегерана и окончания боевых действий. Однако стороны не смогли заключить мирную сделку по итогам этой встречи.