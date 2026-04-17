В Азербайджане утвержден порядок выдачи разрешений на размещение зданий в зонах безопасности аэропортов

В Азербайджане утвержден порядок согласования размещения зданий, сооружений и объектов в зонах безопасности аэропортов и аэродромов.

Как передает Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно решению, данный порядок определяет требования к согласованию размещения зданий, сооружений и объектов, строительство которых в зонах безопасности аэропортов и аэродромов требует разрешения: в отношении гражданской авиации согласование осуществляется Государственным агентством гражданской авиации при Министерстве цифрового развития и транспорта, в отношении государственной авиации – Министерством обороны.

В целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов операторы сертифицированных аэропортов (или аэродромов), включая новые аэропорты (или аэродромы), разрабатывают схемы ограждений (карты), определяющие зону безопасности аэропортов и аэродромов.

После разработки схем ограждений они представляются на утверждение соответствующим органам в течение 5 (пяти) дней.

Утвержденные соответствующими органами схемы ограждения (карты) представляются в Государственный комитет по градостроительству и архитектуре для административных территорий городов и районов, входящих в состав экономических регионов города Баку, Карабаха и Восточного Зангезура, в органы местного исполнительного управления для других административно-территориальных единиц, а также в Государственное агентство жилищного строительства в связи со строительными проектами, осуществляемыми на земельных участках, находящихся в распоряжении этого органа в течение периода его распоряжения, с целью обеспечения направления Агентством запроса, указанного в предыдущем пункте.