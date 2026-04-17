Главное событие весны: Максим Галкин выступит в Баку с юбилейным концертом «50!» - ФОТО - ВИДЕО

8 мая в Бакинском Конгресс Центре состоится одно из самых ожидаемых событий сезона -юбилейный концерт Максима Галкина «50!».

Легендарный артист, любимец миллионов и мастер перевоплощений находится в большом европейском туре, и Баку станет одной из ключевых остановок этого масштабного проекта.

Максим Галкин - это больше, чем концерт. Это вечер, наполненный смехом, эмоциями и живым диалогом со зрителем. Его тонкий, интеллигентный и актуальный юмор объединяет поколения и находит отклик у каждого. В юбилейной программе - лучшие номера, которые уже стали классикой, а также новые, острые и актуальные шутки. Максим Галкин виртуозно превращает повседневные наблюдения в яркие выступления, а его фирменная лёгкость и харизма создают в зале атмосферу настоящего праздника.

Шоумен, стендап-комик, пародист, автор реприз и талантливый певец - он удерживает внимание тысяч зрителей по всему миру и подарит бакинским поклонникам эмоции, которые останутся надолго.

«Не упустите возможность стать частью этого вечера - фейерверка впечатлений, искреннего юмора и незабываемого настроения» - отмечают организаторы предстоящего бакинского концерта М.Галкина.

Ниже читателям 1news.az представлено для просмотра обращение М.Галкина к бакинским поклонникам.