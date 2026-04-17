Стали известны шокирующие подробности кровавой драмы в Баку - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Стали известны детали ужасающего происшествия на улице Инджачай в Бинагадинском районе столицы.

Как сообщает Oxu.Az, инцидент произошел на почве семейно-бытового конфликта.

Согласно полученным данным, Рафет Гасанов (1968 г. р.) развелся с супругой и ушел из семьи. В доме проживали его бывшая жена, Джейран Гасанова (1968 г. р.), и двое их детей - сын и дочь. Р. Гасанов неоднократно пытался вернуться в семью, однако женщина и дети отвечали отказом.

Сегодня в полдень, воспользовавшись тем, что детей не было дома, Р. Гасанов пришел к бывшей жене. Он связал руки и ноги Дж. Гасановой цепями и избил ее с особой жестокостью. После этого мужчина совершил убийство, открыл газовый кран и плотно закрыл все двери и окна в доме.

Затем он вышел во двор, поджег автомобиль марки BMW, принадлежащий его сыну, и повесился в недостроенной пристройке. Когда охваченный пламенем автомобиль взорвался, огонь перекинулся на дом, что спровоцировало мощный взрыв и пожар. В результате инцидента полностью сгорела и соседняя квартира, примыкающая к дому.

Сообщается, что убитая Дж. Гасанова работала портнихой.

16:13

17 апреля около 12:00 в частном жилом доме, расположенном в Бинагадинском районе столицы на так называемой дороге Баксол, вспыхнул пожар. На место происшествия были немедленно привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в совместном сообщении Генеральной прокуратуры и Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Пожарным удалось локализовать и потушить огонь, предотвратив его распространение на соседние территории. В результате пожара в одноэтажном четырехкомнатном доме общей площадью 90 кв. м, принадлежащем Рафету Гасанову (1968 г. р.), сгорела кровля (90 кв. м), горючие конструкции двух комнат (32 кв. м), примыкающий навес (66 кв. м), а также припаркованный во дворе автомобиль марки BMW. Кроме того, в расположенном поблизости доме Азиза Велиева (1982 г. р.) общей площадью 80 кв. м сгорела кровля и горючие конструкции трех комнат (46 кв. м).

В ходе изучения места происшествия на приусадебном участке было обнаружено тело Рафета Гасанова, а внутри дома - тело Джейран Гасановой (1968 г. р.).

В результате первичных процессуальных действий, проведенных сотрудниками прокуратуры, возникли обоснованные подозрения в том, что Рафет Гасанов на почве личных отношений умышленно убил свою бывшую жену Джейран Гасанову в указанном доме, после чего поджег дом и автомобиль, а затем покончил с собой во дворе.

По факту в прокуратуре Бинагадинского района возбуждено уголовное дело по статьям 120.1 (умышленное убийство) и 125 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса АР.

В настоящее время необходимые следственные мероприятия продолжаются.