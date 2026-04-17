 Стали известны шокирующие подробности кровавой драмы в Баку - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
Стали известны шокирующие подробности кровавой драмы в Баку - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова16:25 - Сегодня
Стали известны шокирующие подробности кровавой драмы в Баку - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Стали известны детали ужасающего происшествия на улице Инджачай в Бинагадинском районе столицы.

Как сообщает Oxu.Az, инцидент произошел на почве семейно-бытового конфликта.

Согласно полученным данным, Рафет Гасанов (1968 г. р.) развелся с супругой и ушел из семьи. В доме проживали его бывшая жена, Джейран Гасанова (1968 г. р.), и двое их детей - сын и дочь. Р. Гасанов неоднократно пытался вернуться в семью, однако женщина и дети отвечали отказом.

Сегодня в полдень, воспользовавшись тем, что детей не было дома, Р. Гасанов пришел к бывшей жене. Он связал руки и ноги Дж. Гасановой цепями и избил ее с особой жестокостью. После этого мужчина совершил убийство, открыл газовый кран и плотно закрыл все двери и окна в доме.

Затем он вышел во двор, поджег автомобиль марки BMW, принадлежащий его сыну, и повесился в недостроенной пристройке. Когда охваченный пламенем автомобиль взорвался, огонь перекинулся на дом, что спровоцировало мощный взрыв и пожар. В результате инцидента полностью сгорела и соседняя квартира, примыкающая к дому.

Сообщается, что убитая Дж. Гасанова работала портнихой.

16:13

17 апреля около 12:00 в частном жилом доме, расположенном в Бинагадинском районе столицы на так называемой дороге Баксол, вспыхнул пожар. На место происшествия были немедленно привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в совместном сообщении Генеральной прокуратуры и Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Пожарным удалось локализовать и потушить огонь, предотвратив его распространение на соседние территории. В результате пожара в одноэтажном четырехкомнатном доме общей площадью 90 кв. м, принадлежащем Рафету Гасанову (1968 г. р.), сгорела кровля (90 кв. м), горючие конструкции двух комнат (32 кв. м), примыкающий навес (66 кв. м), а также припаркованный во дворе автомобиль марки BMW. Кроме того, в расположенном поблизости доме Азиза Велиева (1982 г. р.) общей площадью 80 кв. м сгорела кровля и горючие конструкции трех комнат (46 кв. м).

В ходе изучения места происшествия на приусадебном участке было обнаружено тело Рафета Гасанова, а внутри дома - тело Джейран Гасановой (1968 г. р.).

В результате первичных процессуальных действий, проведенных сотрудниками прокуратуры, возникли обоснованные подозрения в том, что Рафет Гасанов на почве личных отношений умышленно убил свою бывшую жену Джейран Гасанову в указанном доме, после чего поджег дом и автомобиль, а затем покончил с собой во дворе.

По факту в прокуратуре Бинагадинского района возбуждено уголовное дело по статьям 120.1 (умышленное убийство) и 125 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса АР.

В настоящее время необходимые следственные мероприятия продолжаются.

Актуально

Политика

Алиев, Эрдоган и Шариф провели встречу на полях Анталийского дипломатического ...

В мире

Иран открыл Ормузский пролив

Xроника

Президент Ильхам Алиев в рамках Анталийского дипломатического форума встретился ...

Xроника

Ильхам Алиев принимает участие в открытии Анталийского дипломатического форума

Общество

Набравший максимальный балл Мухаммедали: после пробного экзамена я поверил, что смогу показать высокий результат

Названы имена выпускников, показавших лучшие результаты на выпускном экзамене

Объявлены результаты выпускных экзаменов

США обсуждают с Ираном вариант разблокирования его $20 млрд

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Вадо Коровин освобождён от должности гендиректора телеканала Space

В эти дни в Баку ожидаются интенсивные осадки

В Масазыре убиты две женщины

В Азербайджане активизировалось посмертное донорство: десятки успешных трансплантаций

Последние новости

Открытие Ормузского пролива привело к падению мировых цен на нефть

Сегодня, 18:33

Набравший максимальный балл Мухаммедали: после пробного экзамена я поверил, что смогу показать высокий результат

Сегодня, 18:20

Международные учения Anatolian Phoenix – 2026 успешно завершились - ФОТО

Сегодня, 18:10

Названы имена выпускников, показавших лучшие результаты на выпускном экзамене

Сегодня, 18:00

Объявлены результаты выпускных экзаменов

Сегодня, 17:56

США сохранят блокаду Ормуза до заключения сделки с Ираном

Сегодня, 17:51

Заместители глав МИД Армении и Турции провели переговоры в Анталье

Сегодня, 17:48

Трамп поблагодарил Иран за объявление о полном открытии Ормузского пролива

Сегодня, 17:46

США обсуждают с Ираном вариант разблокирования его $20 млрд

Сегодня, 17:45

Эрдоган: Турция продвигает нормализацию с Арменией в координации с Баку

Сегодня, 17:38

Эрдоган: доступ к Ормузу не должен быть ограничен для стран Персидского залива

Сегодня, 17:23

В эти дни в Азербайджане будет дождливо

Сегодня, 17:21

В Баку найдена мёртвой племянница народного артиста Мамедрзы Шейхзаманова - ВИДЕО

Сегодня, 17:18

В Турции предпринята попытка нападения на школьного учителя

Сегодня, 17:04

В Турции задержаны 411 человек в рамках расследования нападений в школах

Сегодня, 17:02

Иран открыл Ормузский пролив

Сегодня, 17:00

Алиев, Эрдоган и Шариф провели встречу на полях Анталийского дипломатического форума - ФОТО

Сегодня, 16:53

В Азербайджане утвержден порядок выдачи разрешений на размещение зданий в зонах безопасности аэропортов

Сегодня, 16:45

Иран отверг идею временного перемирия с США

Сегодня, 16:37

Президент Ильхам Алиев в рамках Анталийского дипломатического форума встретился с Премьер-министром Пакистана - ФОТО

Сегодня, 16:33
Все новости
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Термин «посмертный донор» всё чаще звучит в информационном пространстве нашей страны. Однако для многих это понятие до сих пор окутано мифами16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22