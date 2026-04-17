В этих регионах Азербайджана ожидается сильный ветер

Национальная служба гидрометеорологии вынесла желтое и оранжевое предупреждения в связи с ветреной погодой, ожидаемой 18 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове, а 18–20 апреля — в ряде регионов страны.

Как передает 1news.az, согласно желтому предупреждению, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается юго-западный ветер. В Газахе, Агстафе, Товузе, Шамкире, Гядабее, Гяндже, Гёйгёле, Самухе, Агдаме, Евлахе, Тертере, Барде, Гёйчае, Нефтчале, Сальяне, Губе, Шабране, Сиязани, Гобустане, Шеки, Габале, Огузе, Кяльбаджаре, Джебраиле, Физули, Лачыне и Зангилане будет дуть западный ветер, скорость которого составит 13.9–20.7 м/с.

Согласно оранжевому предупреждению, в Дашкесане, Геранбое, Нафталане, Мингячевире, Гусаре, Хачмазе, Хызы, Лерике и Ярдымлы ожидается западный ветер, порывы которого усилятся до 20.8–28.4 м/с.