Пашинян не исключил обнародования новой конституции Армении после выборов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил обнародования текста новой конституции страны после июньских парламентских выборов, передают армянские СМИ.

Отвечая на просьбу журналистов выразить свое отношение к публикации проекта главного закона страны и на вопрос, знаком ли он с его положениями, Пашинян сказал, что, безусловно, знаком с проектом новой конституции, и уточнил, что в какой-то мере даже работал над текстом.

"Я - сторонник публикации [конституции], но проблема в том, что по нескольким принципиальным и важным нюансам, которые связаны с системой государственного управления, есть некоторые споры в политической и правительственной команде. Я не хочу, чтобы мы публиковали эту бумагу без разрешения этих споров <…> Но, к сожалению, выборы быстрыми темпами приближаются, и мы планируем и попробуем до них разрешить имеющиеся вопросы и опубликовать, но если не успеем, то публикация будет после выборов", - сказал Пашинян.

Ранее премьер-министр поставил политическую цель принять новую конституцию, которая будет органически связана с гражданами Армении.