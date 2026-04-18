Лавров рассказал о разногласиях с администрацией США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что у Москвы очень много разногласий с нынешней администрацией США в том, что касается двусторонних вопросов и санкций.

"У нас очень много разногласий с нынешней американской администрацией в том, что касается практически развивающихся дел: и санкции никакие не сняты с байденовских времен, даже собственность дипломатическая не возвращена, и наши компании уже под новые санкции попали", - сказал Лавров в ходе специальной сессии Анталийского дипломатического форума.

Источник: РИА Новости