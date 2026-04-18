«Список уже есть»: Пашинян пригрозил иноагентам

Правоохранительные органы Армении располагают довольно большим списком лиц, которые, по оценке этих органов и полученным данным, действуют в интересах других стран.

Как сообщает Арменпресс, об этом на брифинге заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, касаясь своего недавнего заявления о наличии в Армении иноагентов (людей, продвигающих интересы и интересы других государств - ред).

Премьер-министр также отметил, что если эти люди все еще находятся на свободе, это означает, что они еще не перешли черту, за которой начинается шпионаж, но действуют в рамках этой логики.

«Есть люди, которые очень близки к этой черте, ходят по краю. Когда они переступят черту, будет ответная реакция. У меня есть список этих людей с именами и фамилиями, контактами. Я говорю прежде всего о политических деятелях», — сказал Никол Пашинян.