СМИ: В Лондоне сорвали попытку поджога еврейского центра

Неизвестный мужчина пытался поджечь здание еврейской благотворительной организации Jewish Futures на севере Лондона.

Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

В северной части Лондона неизвестный мужчина предпринял попытку поджечь здание еврейской благотворительной организации Jewish Futures. По данным The Daily Telegraph, поздним вечером 17 апреля злоумышленник принес к офису пластиковый пакет с тремя бутылками, наполненными горючей жидкостью, и поджег его.

Издание отмечает, что к атаке может быть причастна организация Islamic Movement of the People of the Right Hand, которая ранее взяла на себя ответственность за поджог машин скорой помощи еврейской волонтерской службы "Хацала".

На этой неделе также сообщалось о попытке поджога синагоги в Лондоне и обнаружении подозрительных предметов рядом с посольством Израиля.

Источник: ТАСС