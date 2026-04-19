КСИР: Иран успел пополнить арсенал ракетных установок и БПЛА

Иран пополнил свой арсенал пусковых ракетных установок и беспилотных летательных аппаратов за время объявленного перемирия между США и исламской республикой.

Об этом сообщил командующий ВКС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Маджид Мусави.

"Во время режима прекращения огня наша скорость обновления и пополнения ракетных пусковых установок и беспилотников еще выше. Мы знаем, что противник не способен создать такие условия для себя, и он вынужден доставлять боеприпасы с другого конца света", - приводит заявление Мусави агентство Nour News.