IRNA: Иран отказался от участия во втором раунде переговоров с США

Иран не намерен участвовать во втором раунде переговоров с США, сообщает IRNA со ссылкой на официальные источники.

По данным агентства, Тегеран принял такое решение в связи с «чрезмерными требованиями» американской стороны, изменением ее позиции в ходе диалога, а также продолжающейся морской блокадой, которую иранские власти рассматривают как нарушение условий перемирия.

В публикации подчеркивается, что распространяемая США информация о ходе переговорного процесса носит характер «медийной игры» и является частью политики давления на Иран с целью переложить ответственность за возможный срыв переговоров.