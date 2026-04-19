ООН: После открытия Ормузского пролива на нормализацию судоходства уйдут недели

Нормализация судоходства в Ормузском проливе даже в случае немедленного его открытия может занять несколько месяцев.

Об этом заявил генеральный секретарь Международной морской организации (ИМО) ООН Арсенио Домингес в интервью японской газете Nikkei.

"[На нормализацию судоходства уйдет] несколько недель, возможно, несколько месяцев", - сказал он, отметив, что "учитывая возможность того, что были установлены мины, потребуется координация со странами, которые могут помочь в разминировании".

В связи с блокировкой движения через Ормузский пролив Домингес выступил с критикой действий как Ирана, так и США.

Источник: ТАСС