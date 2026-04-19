Баку завершился Кубок мира по художественной гимнастике - ФОТО

В Кубке мира по художественной гимнастике, который проходил на Национальноц гимнастической арене с 17 по 19 апреля, приняли участие более 150 гимнасток из 42 стран.

Первые два дня трехдневного соревнования были отведены квалификационному этапу, а в последний день прошли захватывающие финалы. В квалификации индивидуальные гимнастки продемонстрировали мастерство с обручем, мячом, булавами и лентой. По результатам многоборья первое место заняла представительница Украины Таисия Онофрийчук.

В программе групповых упражнений гимнастки выступили с 3 обручами и 2 парами булав, продемонстрировав высокий профессионализм. Победителем в многоборье стала команда из Израиля. Испания заняла второе место, а команда AIN 2 расположилась на третьей позиции.

В финальном этапе зрители стали свидетелями еще более напряженной борьбы. В программе с обручем золотую медаль завоевала Таисия Онофрийчук. В программе с мячом и упражнениях с булавами первой стала Дарья Варфоломеев. В программе с лентой она также сохранила лидерство.

В групповых упражнениях в программе с 5 мячами на высшую ступень пьедестала поднялась команда из Израиля. В программе с 3 обручами и 2 парами булав золотую медаль завоевала Испания.

По традиции гимнастка и команда, показавшие наилучший результат в квалификационном этапе, были награждены Кубком AGF Trophy. Этой награды удостоились Дарья Варфоломеев в индивидуальной программе и команда AIN 2 в групповых упражнениях.

Источник: АЗЕРТАДЖ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
