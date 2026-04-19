Трамп: Решение Ирана вновь заблокировать Ормузский пролив вредит ему самому

Решение властей Ирана вновь заблокировать движение судов по Ормузскому проливу навредит Тегерану, а не Вашингтону, заявил президент США Дональд Трамп.

"Иран недавно заявил, что закрывает Ормузский пролив. Это странно, потому что он и так закрыт из-за другой, американской, блокады. Они, сами того не осознавая, помогают нам и теряют из-за перекрытого пролива $500 млн в сутки", - написал он в воскресенье в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, из-за перекрытия Ормузского пролива многие танкеры теперь направляются за нефтью в США.

Комментируя произошедшие ранее на выходных случаи с обстрелом судов в Ормузском проливе, Трамп назвал это нарушением условий прекращения огня. "Это было не очень-то хорошо", - добавил президент США.

