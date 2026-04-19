СМИ: США используют БПЛА для разминирования Ормузского пролива

Соединенные Штаты применяют беспилотные надводные и подводные аппараты для того, чтобы расчистить Ормузский пролив от мин.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

По ее сведениям, американские военные используют для разминирования как корабли, так и беспилотники. Издание указывает, что надводные и подводные беспилотники становятся все более важной частью потенциала военных США в вопросе разминирования, замещая традиционные минные тральщики.

Газета подчеркивает, что возможности американских военных по поиску и обезвреживанию мин в последние несколько лет сократились, вместе с тем у США есть различные средства для разминирования. В числе прочего ВС США применяют надводный беспилотник, созданный компанией RTX и оснащенный сонаром AQS-20. Помимо этого, американские войска используют подводные дроны MK18 Mod 2 Kingfish и Knifefish для сканирования морского дна на предмет наличия мин.

Как указывает WSJ, американские военные после обнаружения мин также могут задействовать беспилотные аппараты для их уничтожения.

