Минэнерго США: Сделку с Ираном можно заключить в ближайшие две недели

Мирное соглашение Соединенных Штатов с Ираном может быть заключено в течение одной-двух недель.

Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт.

"Это, вероятно, разумные сроки", - сказал он в интервью телеканалу CNN в ответ на вопрос, будет ли соглашение заключено в течение одной или двух недель.

На вопрос, отправится ли вице-президент США Джей Ди Вэнс в Исламабад на новый раунд переговоров, Райт заявил, что "вице-президент возглавляет эти переговоры с самого начала".

Источник: ТАСС