В Исламабаде принимаются допмеры безопасности перед II раундом переговоров США и Ирана

Дополнительные меры безопасности были приняты в Исламабаде в преддверии второго раунда переговоров США и Ирана, который, как ожидается, состоится на следующей неделе.

Об этом сообщила газета Dawn со ссылкой на полицию.

Правоохранители взяли под особый контроль так называемую красную зону, где находятся комплекс правительственных зданий и дипломатический анклав, в ожидании прибытия иностранных делегаций. Въезд в нее будет ограничен с воскресенья и до дальнейших распоряжений, сообщили в полиции. Кроме того, в Исламабаде и его городе-спутнике Равалпинди остановлена работа общественного и грузового транспорта.

Для обеспечения безопасности передвижения кортежей зарубежных гостей было развернуто до 400 сотрудников элитных спецподразделений, включая 100 снайперов. Общественный порядок в Исламабаде охраняют 7 тыс. столичных полицейских и 4 тыс. правоохранителей из провинции Пенджаб.

По информации источников газеты, в столицу Пакистана уже начали прибывать передовые группы, которые займутся подготовкой к встрече делегаций во взаимодействии с местными силовиками.