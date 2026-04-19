В Японии предупредили о рисках американского «ИИ-колониализма»

Государства, чья инфраструктура опирается на американские разработки в сфере ИИ, рискуют попасть в еще большую технологическую зависимость, поскольку отсутствие жизнеспособных альтернатив ослабит их позиции в диалоге с корпорациями США.

Об этом сообщило японское издание Nikkei со ссылкой на японских и европейских экспертов.

Ситуацию зависимости стран от американских разработок в сфере ИИ издание называет «ИИ-колониализмом». Выделяются три риска: экономический (плата за услуги ИИ ведет к оттоку капитала), риск оттока ценной информации из стран-пользователей и риск вмешательства в дела со стороны государств, где зарегистрированы разработчики ИИ.

Как пишет Nikkei, Европа в ответ запускает инициативу EuroStack, нацеленную на создание собственной цифровой инфраструктуры — от облаков до ПО. Китай, в свою очередь, ускоренно отказывается от американских ИИ-технологий, разрабатывая аналоги; по словам автора книги «Война чипов» Криса Миллера, по качеству моделей КНР отстает от США примерно на полгода, но по полупроводникам разрыв остается значительным.

Японии же, считает соучредитель токийского стартапа Sakana AI Рен Ито, следует делать ставку на вертикальный ИИ для конкретных отраслей и физический ИИ для управления роботами, используя большой объем промышленных данных, передает Nikkei.

Поскольку Япония и ЕС — союзники США, им целесообразно искать золотую середину, не отказываясь полностью от американского ИИ, но и не попадая в полную зависимость от него, пишет издание.

Источник: РБК