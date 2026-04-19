Папа Римский призвал прекратить боевые действия в Украине

Папа Римский Лев XIV призвал прекратить боевые действия и начать диалог в Украине.

"Орудия должны умолкнуть, за этим следует пойти путем диалога", - приводит его слова агентство Reuters.

Во время воскресной молитвы в населенном пункте Киламба недалеко от столицы Анголы Луанды, куда он накануне прибыл с визитом, понтифик сказал, что с тревогой следит за обострением конфликта, поскольку насилие продолжает причинять боль, разрушения и приводить к перемещению мирного населения.

Лев XIV также высоко оценил прекращение огня между Израилем и Ливаном, сочтя его "вселяющим надежду" на мир.

Понтифик начал свою поездку по странам Африки 13 апреля с Алжира, затем посетил Камерун, а после Анголы отправится в Экваториальную Гвинею.