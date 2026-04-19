First News Media20:45 - Сегодня
Найден «затерянный дом» Шекспира в Лондоне

Ученые из Королевского колледжа Лондона установили точное местоположение лондонского дома Уильяма Шекспира, считавшегося утраченным более четырех столетий.

Результаты исследования опубликованы в Times Literary Supplement.

Открытие сделала профессор Люси Манро, обнаружившая ранее неизвестные архивные документы, включая план 1668 года, составленный вскоре после Великого лондонского пожара (1666 г.). Эти материалы позволили точно определить, где находился дом, приобретенный Шекспиром в 1613 году в районе Блэкфрайарс.

Согласно данным исследования, здание располагалось на месте современной мемориальной таблички на улице Сент-Эндрюз-Хилл. Дом был достаточно просторным — около 45 футов (14 метров) в длину — и к середине XVII века был разделен на две части. «Это открытие ставит под сомнение распространенное мнение, что драматург вскоре после покупки дома окончательно покинул Лондон и вернулся в Стратфорд», — объяснили ученые.

В окрестностях находились другие переоборудованные монастырские постройки и, возможно, расположенная неподалеку таверна, известная как «Знак петуха» — паб под названием «Петух» до сих пор стоит на этом месте.

Дом оставался в собственности семьи Шекспира до 1665 года, после чего был продан его внучкой. Уже через год здание было уничтожено во время Великого пожара.

Источник: Газета.ру

