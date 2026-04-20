Из-за ветра на этой дороге временно снижен скоростной лимит
В связи с ветреной погодой, наблюдаемой в настоящее время в Баку, на трассе «Зыхский круг - Аэропорт» на некоторых полосах скоростной лимит снижен на 20 км/ч.
Как сообщает 1news.az, соответствующую информацию распространил Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) МВД.
Сотрудники центра активировали на информационных табло предупреждающий знак «сильный ветер».
«Водителей просят соблюдать установленный скоростной режим», - говорится в сообщении.
