Президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с высокопоставленными иранскими лидерами, если на переговорах будет достигнут прогресс.

Об этом сообщила в понедельник газета New York Post.

«Предполагается, что у нас будут переговоры», — сказал Трамп, добавив, что, по его мнению, «на данном этапе никто не играет в игры».

Ожидается, что в течение нескольких часов в Исламабад прибудет делегация США во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом для участия в переговорах, говорится в сообщении.

Иранская сторона еще не приняла окончательного решения относительно переговоров, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.