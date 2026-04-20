Трамп заявил, что готов встретиться с высокопоставленными иранскими лидерами
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с высокопоставленными иранскими лидерами, если на переговорах будет достигнут прогресс.
Об этом сообщила в понедельник газета New York Post.
«Предполагается, что у нас будут переговоры», — сказал Трамп, добавив, что, по его мнению, «на данном этапе никто не играет в игры».
Ожидается, что в течение нескольких часов в Исламабад прибудет делегация США во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом для участия в переговорах, говорится в сообщении.
Иранская сторона еще не приняла окончательного решения относительно переговоров, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.
