Борьба за жизнь в Баку: врачи спасли пациента в последний момент

В Баку врачи спасли пациента в последний момент.

Как сообщает 1news.az, кадры инцидента распространились в социальных сетях. Сообщается, что видео было снято во дворе Центральной больницы нефтяников.

На кадрах видно, как врачи немедленно приходят на помощь пациенту, у которого остановилось сердце. Проведя непрямой массаж сердца, медики буквально вернули его к жизни. Благодаря оперативному и профессиональному вмешательству жизнь пациента была спасена.

Видео этих трогательных и напряженных моментов вызвало широкий резонанс в социальных сетях.