Трамп о ситуации в Ормузском проливе: «все под контролем»

Американский президент Дональд Трамп утверждает, что у него "все под контролем" касаемо ситуации в Ормузском проливе, вновь заявил о разочарованности союзниками США.

"Конечно, я разочарован (союзниками США - ред.). Конечно. Это очень плохо… Но все в порядке, у меня все под контролем", - сказал он в ходе телефонного разговора с журналисткой французского телеканала TF1, отвечая на вопросы по поводу ситуации в Ормузском проливе. Запись разговора опубликовал сам телеканал.

ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.

Источник: РИА Новости