Ряд месторождений передан в пользование AzerGold

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ, предусматривающий совершенствование деятельности в сфере недропользования (за исключением деятельности в нефтегазовом секторе).

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Согласно документу, для повышения эффективности при эксплуатации месторождений нерудных полезных ископаемых и удовлетворения рыночного спроса участки, определенные Министерством экологии и природных ресурсов в пределах месторождений известняка «Гарадаг I и II» на территории Гарадагского района, «Гюздек» на территориях Гарадагского и Абшеронского районов, песчано-гравийных месторождений «Катехчай I и II» на территории Загатальского района, «Балакенчай I и II» на территории Балакенского района, «Агччай I» на территории Огузского района и «Имишли» на территории Имишлинского района, передаются в пользование закрытому акционерному обществу AzerGold.

Кабинету Министров поручено в трехмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики предложения по усилению ответственности за нарушение требований нормативных правовых актов в области использования недр; в шестимесячный срок: с учетом предложений Министерства экологии и природных ресурсов и Министерства экономики подготовить и представить Президенту предложения по осуществлению мониторинга и оценки приоритетных месторождений нерудных полезных ископаемых.