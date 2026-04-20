Ряд месторождений передан в пользование AzerGold

First News Media17:49 - Сегодня
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ, предусматривающий совершенствование деятельности в сфере недропользования (за исключением деятельности в нефтегазовом секторе).

Согласно документу, для повышения эффективности при эксплуатации месторождений нерудных полезных ископаемых и удовлетворения рыночного спроса участки, определенные Министерством экологии и природных ресурсов в пределах месторождений известняка «Гарадаг I и II» на территории Гарадагского района, «Гюздек» на территориях Гарадагского и Абшеронского районов, песчано-гравийных месторождений «Катехчай I и II» на территории Загатальского района, «Балакенчай I и II» на территории Балакенского района, «Агччай I» на территории Огузского района и «Имишли» на территории Имишлинского района, передаются в пользование закрытому акционерному обществу AzerGold.

Кабинету Министров поручено в трехмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики предложения по усилению ответственности за нарушение требований нормативных правовых актов в области использования недр; в шестимесячный срок: с учетом предложений Министерства экологии и природных ресурсов и Министерства экономики подготовить и представить Президенту предложения по осуществлению мониторинга и оценки приоритетных месторождений нерудных полезных ископаемых.

В Баку и регионах Азербайджана ожидаются дожди и грозы

В мире

Трамп: Соглашение с Ираном будет подписано сегодня ночью

Политика

Синхронность под дирижерскую палочку лоббистов

Политика

Баку выразил протест послам Бельгии и Нидерландов

Xроника

Ряд месторождений передан в пользование AzerGold

Ильхам Алиев обратился к участникам 82-й сессии ЭСКАТО

Александар Вучич позвонил Ильхаму Алиеву

Опубликован видеоролик, посвященный рабочему визиту Ильхама Алиева в Турцию

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Ильхам Алиев направил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану

Опубликован видеоролик, посвященный рабочему визиту Ильхама Алиева в Турцию

Президент Ильхам Алиев в рамках Анталийского дипломатического форума встретился с Премьер-министром Пакистана - ФОТО

Ильхам Алиев принял участие в открытии Анталийского дипломатического форума - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Трамп: Соглашение с Ираном будет подписано сегодня ночью

Сегодня, 19:00

Ученик, поджегший одноклассника, ранее жаловался учителям на буллинг - ВИДЕО

Сегодня, 18:50

Стали известны дата и место проведения очередного раунда прямых переговоров между Израилем и Ливаном

Сегодня, 18:45

В Турции рядом со школой прозвучали выстрелы - ВИДЕО

Сегодня, 18:31

Али Асадов провел заседание - ФОТО

Сегодня, 18:15

Трамп заявил, что готов встретиться с высокопоставленными иранскими лидерами

Сегодня, 18:00

Синхронность под дирижерскую палочку лоббистов

Сегодня, 17:55

Ряд месторождений передан в пользование AzerGold

Сегодня, 17:49

Глава МИД Азербайджана провел обсуждения с таиландским коллегой

Сегодня, 17:35

Трамп о ситуации в Ормузском проливе: «все под контролем»

Сегодня, 17:13

Из-за ветра на этой дороге временно снижен скоростной лимит

Сегодня, 17:11

Борьба за жизнь в Баку: врачи спасли пациента в последний момент

Сегодня, 17:07

Катар объявил о постепенном возобновлении полетов иностранных авиакомпаний

Сегодня, 17:00

В Армении объявили в розыск сына экс-генсека ОДКБ Хачатурова

Сегодня, 16:53

Затаил обиду с пятницы: ученик принес в школу термос со спиртом, чтобы поджечь одноклассника - ВИДЕО

Сегодня, 16:45

АПБА выявило сальмонеллу в куриной продукции из Украины - ФОТО

Сегодня, 16:25

Баку выразил протест послам Бельгии и Нидерландов

Сегодня, 16:00

«Признаем и оставляем друг друга в покое»: Пашинян раскрыл суть сделки с Баку

Сегодня, 15:45

В Уджаре 15-летняя девочка родила ребёнка - начато расследование - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:37

В Болгарии партия Радева набрала 44,6% голосов после подсчета 98,3% протоколов - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:32
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
Термин «посмертный донор» всё чаще звучит в информационном пространстве нашей страны. Однако для многих это понятие до сих пор окутано мифами16 / 04 / 2026, 09:48
