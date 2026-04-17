Объект-призрак: Кто в ответе за здание бывшего Азербайджанского международного университета?

Фаига Мамедова13:52 - Сегодня
Мы планировали рассказать читателям о заброшенном здании Азербайджанского международного университета - месте, которое давно стало частью городской мифологии и популярной точкой для съемок. Однако попытка просто показать, как сегодня выглядит этот объект, неожиданно обернулась вопросами, на которые пока нет ответов.

Этот частный вуз, основанный в 1997 году, прекратил свою деятельность в 2010 году после того, как Министерство образования Азербайджана аннулировало его лицензию. 

Здание университета с тех пор пустует. 

Однако за фасадом заброшенного здания скрывается сложная юридическая история. Стоит напомнить, что в феврале текущего года имущество бывшего ректора Азербайджанского международного университета Эльшада Абдуллаева было официально конфисковано. Напомним, что Эльшаду Абдуллаеву предъявлено обвинение по нескольким статьям и Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил его к 15 годам лишения свободы.

Казалось бы, как это связано с сегодняшним состоянием объекта? Дело в том, что в список активов, перешедших в доход государства по решению суда, вошел и тот самый земельный участок площадью 34 349,7 кв. м, на котором расположен университет. А рыночная стоимость участка оценивается в пределах 16,5–18,1 млн манатов, что делает этот пустующий объект одним из самых дорогостоящих «призраков» города.

Долгое время территория бывшего вуза пользовалась популярностью у блогеров и инфлюенсеров - в социальных сетях можно найти множество кадров с проведенных здесь фотосессий. 

Наши коллеги также решили провести съемку на территории заброшенного университета для информационного материала, однако столкнулись с препятствиями при выполнении своих профессиональных обязанностей.

Мужчина, представившийся охранником объекта, преградил путь съемочной группе. По словам наших сотрудников, его сопровождала сторожевая собака. Препятствование доступу он аргументировал тем, что в настоящее время на территории университета функционирует цех, в связи с чем вход посторонним лицам строго запрещен.

Более того, мужчина вызвал на место полицейского, однако к моменту прибытия сотрудника правоохранительных органов наша съемочная группа уже покинула территорию. Из-за отказа в доступе журналистам не удалось выяснить, какое именно производство развернуто на базе бывшего учебного заведения, и кто выдал разрешение на эксплуатацию данных помещений.

Учитывая столь неожиданный поворот событий, мы обратились в Исполнительную власть (ИВ) Бинагадинского района

Там нам сообщили, что не располагают информацией по данному факту, и порекомендовали обратиться в структуры, ответственные за управление этой территорией.

«Исполнительная власть не вмешивается в вопросы, связанные с нежилыми помещениями. Мы занимаемся подобными объектами только в том случае, если получаем соответствующую информацию из Исполнительной власти города Баку или из Комитета по архитектуре», - пояснили в районной администрации.

Нам также удалось выяснить, что территория университета не находится в ведении Министерства науки и образования и не имеет отношения к Государственному комитету градостроительства и архитектуры. Поскольку учебное заведение изначально было частным, после прекращения его деятельности здание некоторое время также оставалось в частной собственности.

В продолжение нашего небольшого расследования и в попытках получить ответ на вопрос, что же на самом деле происходит за стенами бывшего университета, мы направили запрос в Государственную службу по имущественным вопросам.

В Государственной службе по имущественным вопросам в ответ на запрос сообщили, что по данному объекту были наведены справки. В ходе проверки было установлено, что территория Азербайджанского международного университета не числится на балансе ведомства.

И наконец, последней государственной инстанцией, в чью дверь мы постучались в надежде получить хоть какую-то информацию, стало Министерство юстиции

Однако в ответ на наш запрос в ведомстве пояснили, что затронутые вопросы не относятся к сфере их деятельности, и посоветовали обратиться в соответствующее профильное ведомство.

К сожалению, наши поиски в этом направлении не увенчались успехом. Мы обратились во многие государственные инстанции, однако так и не смогли установить ни новых владельцев объекта, ни организацию, в чьем ведении находится эта территория. Здание, превратившееся в своего рода «призрак», вместе с прилегающим участком продолжает хранить свою таинственную тишину.

В итоге наша попытка подготовить видеорепортаж так и не увенчалась успехом. Журналистам не только не удалось попасть на территорию, но и выяснить базовые вещи - кто именно контролирует объект, на каком основании там ведется деятельность и кто выдает разрешения на доступ и проведение съемок.

И это при том, что ранее на этой территории свободно работали блогеры и велись съемки. Сегодня же объект оказался фактически закрытым - без понятных правил доступа и без прозрачности в вопросе, кто и на каких основаниях принимает решения о его использовании.

1news TV

Термин «посмертный донор» всё чаще звучит в информационном пространстве нашей страны. Однако для многих это понятие до сих пор окутано мифами
