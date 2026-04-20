Синхронность под дирижерскую палочку лоббистов

First News Media17:55 - Сегодня
Автор: Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор,

Чрезвычайный и Полномочный посол,

руководитель кафедры Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики

16 апреля европейская парламентская сцена выдала показательное выступление, в котором синхронность действий оказалась важнее их содержания. Практически одновременно в Амстердаме и Брюсселе были приняты инициативы, направленные против Азербайджана и отражающие давно сформированный нарратив так называемого «армянского досье». Формально — это парламентская активность. По сути — политический жест, рассчитанный не на реальное урегулирование, а на обслуживание интересов определённых групп влияния. Азербайджан выразил резкий протест Бельгии и Нидерландам из-за принятых парламентами этих стран антиазербайджанских документов. Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало посла Королевства Бельгии в Азербайджане Жюльена де Фрепона и посла Королевства Нидерландов Мариан де Йонг и выразило дипломатам протест.

Мирный процесс и противодействие ему

Особый контраст этим решениям придаёт текущий этап армяно-азербайджанских отношений. После подписания в августе 2025 года в Вашингтоне совместной декларации и согласования текста мирного соглашения стороны находятся в фазе практической нормализации. Баку и Ереван, несмотря на тяжёлое наследие конфликта, демонстрируют готовность к компромиссам и постепенному закрытию спорных вопросов. На этом фоне попытки европейских парламентариев реанимировать конфликтную повестку выглядят не просто запоздалыми — они идут вразрез с логикой самого мирного процесса.

При этом игнорируется принципиально важное обстоятельство: текущая позиция официального Еревана. Никол Пашинян в своих заявлениях неоднократно подчёркивал риски реваншистской риторики и фактически дистанцировался от требований, которые продвигаются через европейские парламенты. Таким образом возникает парадоксальная ситуация, при которой внешние акторы пытаются говорить от имени Армении громче, чем её собственное руководство.

В итоге формируется сложная и во многом противоречивая картина. С одной стороны — реальные усилия Баку и Еревана по нормализации отношений. С другой — активная деятельность лоббистских структур, заинтересованных в сохранении конфронтационной повестки. И пока этот дисбаланс сохраняется, подобные резолюции будут появляться вновь, создавая информационный шум, но не оказывая решающего влияния на сам процесс достижения мира.

Армянское лобби

Возникает закономерный вопрос: кому это выгодно? Ответ лежит вне рамок официальной дипломатии. Речь идёт о влиянии армянской диаспоры в ряде европейских стран, которая на протяжении десятилетий выстраивала устойчивые каналы воздействия на политические институты. Эти структуры обладают значительными финансовыми ресурсами и лоббистскими возможностями, позволяющими продвигать нужные резолюции, формировать повестку и обеспечивать электоральную поддержку отдельным политикам.

Синхронные решения парламентов Нидерландов и Бельгии 16 апреля выглядят ещё более показательными, если рассматривать их в более широком контексте — системной активности армянского лобби в Европе. Речь идёт не о разовых инициативах, а о выстроенной за десятилетия инфраструктуре влияния, которая охватывает политические партии, муниципальные органы, экспертные центры и медийные площадки.

Во Франции эта деятельность традиционно наиболее заметна. Здесь армянская диаспора обладает значительным электоральным весом, особенно в таких городах, как Марсель и Лион. Не случайно именно Париж одним из первых в Европе институционализировал повестку, связанную с признанием «геноцида армян» и поддержкой армянских позиций по Карабаху. Политики разного уровня — от муниципальных советов до Национального собрания — регулярно принимают заявления и резолюции, во многом совпадающие по формулировкам. Поддержка подобных инициатив часто коррелирует с электоральными циклами, что указывает на прагматический характер этой «принципиальности».

В Бельгии и Нидерландах ситуация менее масштабна, но не менее системна. Здесь диаспора действует через сеть общественных организаций и лоббистских структур, активно взаимодействующих с парламентариями. Контакты, выстроенные на уровне комитетов и партийных групп, позволяют продвигать нужные формулировки практически без серьёзного сопротивления. В результате появляются документы, подобные апрельским резолюциям, где фактическая сторона конфликта подменяется политически удобной интерпретацией.

Германия представляет отдельный интерес. Несмотря на более сдержанную официальную позицию Берлина, Бундестаг в разные годы также становился площадкой для обсуждения инициатив, связанных с армянской повесткой. Здесь лоббистская работа носит более аккуратный характер — через экспертные сообщества, фонды и правозащитные организации, формирующие информационный фон, на который затем опираются депутаты.

В Италии и Испании армянское влияние проявляется преимущественно на региональном уровне. Резолюции местных парламентов и муниципалитетов, как правило, не имеют прямых внешнеполитических последствий, но создают кумулятивный эффект — формируют общественное мнение и легитимизируют определённую точку зрения. Именно эта «низовая» работа зачастую оказывается не менее важной, чем решения национальных парламентов.

Важно понимать, что подобная активность невозможна без серьёзной ресурсной базы. Речь идёт не только о финансах, но и о профессиональном лоббизме, юридическом сопровождении, работе с медиа. В европейской политической системе, где лоббизм формально легализован, граница между допустимым влиянием и коррупцией зачастую оказывается размытой.

Коррупция

В этом контексте активность таких депутатов, как Дон Седер в Нидерландах или Мишель де Магд в Бельгии, выглядит не как проявление независимой позиции, а как часть системной работы. Их многолетняя последовательность в продвижении односторонних инициатив трудно объяснима без учёта внешнего влияния. Политический капитал в данном случае формируется не за счёт объективного анализа ситуации, а через участие в заранее заданной информационной кампании.

Отдельного внимания заслуживает вопрос коррупции и прозрачности европейских политических институтов. За последние годы Европейский парламент и национальные законодательные органы оказались втянутыми в ряд громких скандалов, которые поставили под сомнение их независимость.

Достаточно вспомнить дело «Qatargate», вскрывшее сеть коррупционных связей внутри Европарламента. В центре расследования оказалась вице-президент Европейского парламента Ева Кайли, обвинённая в получении взяток и лоббировании интересов иностранных государств. Следствие выявило миллионы евро наличными, обнаруженные у фигурантов дела. Этот скандал стал символом системной уязвимости европейских институтов перед внешним финансовым влиянием.

Другой пример — дело бывшего евродепутата Пьера Антонио Панцери, который признал участие в коррупционных схемах и сотрудничество с зарубежными структурами в обмен на смягчение наказания. Его показания фактически подтвердили существование разветвлённой сети политического лоббизма, действующей за кулисами официальной политики.

Проблемы не ограничиваются Брюсселем. В национальных парламентах также фиксируются случаи злоупотреблений. Во Франции регулярно расследуются дела о незаконном финансировании политиков, в Бельгии — эпизоды, связанные с непрозрачной деятельностью лоббистских групп. Всё это формирует контекст, в котором подобные «резолюции» уже не воспринимаются как чисто идеологические документы.

На этом фоне становится очевидно: принятые 16 апреля инициативы — это не попытка повлиять на реальность, а элемент политического спектакля. Они адресованы внутренней аудитории, диаспоральным структурам и тем кругам, для которых важен сам факт демонстрации «позиции», а не её последствия.

Разумеется, прямые параллели требуют доказательной базы, и каждый конкретный случай нуждается в отдельном расследовании. Однако сам факт существования подобных схем делает любые синхронные политические действия — вроде апрельских резолюций — предметом обоснованных вопросов. Когда одни и те же формулировки воспроизводятся в разных странах почти одновременно, это редко бывает совпадением.

Подводя итоги…

В некоторых европейских парламентах игнорируется ключевое обстоятельство — мир на Южном Кавказе формируется не в их кабинетах. Он выстраивается через прямой диалог Баку и Еревана, через сложные переговоры и взаимные уступки. Любые внешние попытки навязать альтернативную повестку лишь усложняют этот процесс, но не способны его остановить.

Азербайджан и Армения сегодня находятся на этапе, когда прагматизм постепенно вытесняет конфронтацию. И чем активнее будет это движение, тем более очевидной станет вторичность подобных резолюций. Они останутся в политической хронике как пример того, как внешние силы пытались говорить громче, чем реальные участники процесса — но так и не были услышаны.

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Термин «посмертный донор» всё чаще звучит в информационном пространстве нашей страны. Однако для многих это понятие до сих пор окутано мифами16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22