Суд в РФ оштрафовал Roblox на 8 млн за пропаганду ЛГБТ

Таганский районный суд Москвы оштрафовал американскую компанию-разработчика видеоигр Roblox Corporation на общую сумму 8 млн рублей за пропаганду ЛГБТ.

Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в Telegram-канале.

Решение вынесено по статье 6.21 Кодекса административных правонарушений (КоАП), предусматривающей административную ответственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений с применением СМИ и интернета.

Отметим, что в начале декабря 2025 года Роскомнадзор объявил о блокировке Roblox. Одной из причин такого решения была пропаганда тематики ЛГБТ, указывало ведомство.