США не воспринимают соглашение всерьёз - глава МИД Ирана

Угрозы иранским кораблям со стороны американских сил и нелогичные требования Вашингтона к Тегерану подтверждают несерьезное отношение США к вопросам урегулирования ситуации в зоне Персидского залива.

Об этом заявил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи в ходе телефонного разговора с главой МИД Пакистана Исхаком Даром.

"Угрозы иранским портам и кораблям, а также нелогичные требования Вашингтона доказывают несерьезность США по отношению к урегулированию в регионе", - указал он. Арагчи добавил, что, по его убеждению, "противоречивая позиция и нарушения США режима прекращения огня доказывают недобрые намерения Америки".

Глава иранского МИД подчеркнул, что его страна "задействует все имеющиеся у нее возможности для защиты своих интересов и национальной безопасности". Вместе с тем он подтвердил "продолжение консультаций для поддержания мира и безопасности в регионе".

