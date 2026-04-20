Дуров утверждает, что во Франции ему грозит более 10 обвинений
Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что расследование против него во Франции проходит по более чем «дюжине обвинений», каждое из которых предусматривает до 10 лет тюрьмы.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Франция Макрона теряет легитимность, поскольку она использует уголовные расследования для подавления свободы слова и конфиденциальности. <...> Я нахожусь под <...> расследованием во Франции: более дюжины обвинений, каждое из которых предусматривает до 10 лет тюремного заключения», — рассказал Дуров.
Источник: Gazeta.ru
