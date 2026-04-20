В Газахе легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие - ФОТО

В Газахе произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, инцидент зафиксирован на участке магистрали Баку - Газах, проходящем через село Икинджи Шихлы.

Житель Газахского района Р. Гаджимахмудов (2006 г. р.), находясь за рулем принадлежащего отцу автомобиля марки Mercedes, врезался в стоявший на обочине грузовик (TIR) марки Volvo, владельцем которого является гражданин Ирана Э. Амирдир (1995 г. р.). В результате столкновения легковой автомобиль был сильно деформирован.

При аварии пострадали водитель Mercedes Р. Гаджимахмудов, а также его пассажиры - Г. Мамедова (2010 г. р.) и В. Гёюшова (1998 г. р.). Пострадавшие были незамедлительно госпитализированы. Сообщается, что состояние Г. Мамедовой оценивается как тяжелое.

Согласно информации, легковой автомобиль попал в аварию, возвращаясь со свадьбы. На место происшествия были привлечены сотрудники полиции. По факту проводится расследование.