В Баку автомобиль столкнулся с мотоциклом, есть погибший.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, инцидент произошел вчера поздно ночью в Хазарском районе.

Автомобиль марки Mercedes E-280, за рулем которого находился Джамиль Бехбудов, на дороге Гала - Шувелан столкнулся с мотоциклом под управлением Вугара Ашрафзаде, двигавшимся по встречной полосе.

В результате аварии Вугар Ашрафзаде скончался от полученных травм.

По факту возбуждено уголовное дело.