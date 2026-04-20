В Баку автомобиль столкнулся с мотоциклом, есть погибший
Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, инцидент произошел вчера поздно ночью в Хазарском районе.
Автомобиль марки Mercedes E-280, за рулем которого находился Джамиль Бехбудов, на дороге Гала - Шувелан столкнулся с мотоциклом под управлением Вугара Ашрафзаде, двигавшимся по встречной полосе.
В результате аварии Вугар Ашрафзаде скончался от полученных травм.
По факту возбуждено уголовное дело.
