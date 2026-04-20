Война с Ираном не окончена - Нетаньяху

Конфронтация Израиля и США с Ираном не завершена, и в любой момент могут произойти "новые события", заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

По его словам, Израиль намерен в конечном итоге достичь своих целей в противостоянии с Исламской Республикой.

Это заявление он сделал во время совместного выступления в Иерусалиме с президентом Аргентины Хавьером Милеем, который прибыл в Израиль с государственным визитом. Трансляцию вела пресс-служба израильского правительства.

Говоря о противостоянии с Ираном, Нетаньяху назвал этот период "временем серьезных вызовов и последствий". "Мы многого добились. Но это еще не конец, и в любой момент могут произойти новые события", — подчеркнул премьер.

Нетаньяху отметил, что за время президентства Милея это уже третий его визит в Израиль, и каждый раз после этих поездок происходили резонансные события. "У Хавьера Милея есть такое качество: каждый раз, когда он посещает Израиль, это происходит ровно перед тем, как случается что-то большое. Нет, в прошлый раз я ему ничего не говорил, даю вам слово. И я не знаю, что могу сказать ему сейчас, потому что кто знает, что принесет день завтрашний или послезавтрашний?" — добавил он.

"Но я уверен, что благодаря нашей моральной стойкости и партнерству, нашему великому партнерству с Соединенными Штатами, мы достигнем наших целей и принесем больше света и надежды свободным народам мира", — считает Нетаньяху.

США и Израиль начали масштабную операцию против Ирана 28 февраля. 7 апреля американский президент Дональд Трамп объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с Исламской Республикой. 11 апреля Иран и США провели несколько раундов переговоров в Исламабаде. Иранскую делегацию возглавил спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, американскую — вице-президент Джей Ди Вэнс. Как позднее сообщили в Тегеране и Вашингтоне, сторонам не удалось достичь соглашения по вопросу о долгосрочном урегулировании конфликта из-за ряда противоречий.