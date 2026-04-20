В Иране сообщили об ударе по военным кораблям США в ответ на захват иранского судна

Вооруженные силы Ирана заявили о нанесении ударов с помощью беспилотных летательных аппаратов по американским военным кораблям в ответ на захват судна, принадлежащего Исламской Республике.

Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на представителя центрального штаба "Хатам аль-Анбия" иранских ВС.

По его информации, захваченное американскими военными судно следовало из КНР в Оманский залив. Они в нарушение режима прекращения огня обстреляли его и вывели из строя навигационную систему. В ответ Иран атаковал корабли США с помощью беспилотников.

Представитель центрального штаба подчеркнул, что ВС республики намерены продолжать отвечать на "пиратство" и атаки с американской стороны.

