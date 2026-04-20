«Прогрессивная Болгария» лидирует на выборах после обработки 68% протоколов

Коалиция «Прогрессивная Болгария» во главе с экс-президентом Руменом Радевым лидирует на досрочных парламентских выборах в республике.

Об этом свидетельствуют официальные данные подсчета 68,34% протоколов, опубликованные на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

По состоянию на 07:00 по местному времени «Прогрессивная Болгария» получает 44,487% голосов избирателей. За блок партии «Продолжаем перемены» и коалиции «Демократическая Болгария» проголосовали 14,002%, за коалицию партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» и Союза демократических сил — 13,104%, за Движение за права и свободы — 5,386%, за партию «Возрождение» — 4,516%.

Досрочные парламентские выборы состоялись в Болгарии в воскресенье. За 240 мест в Народном собрании 52-го созыва боролись представители 14 партий и 10 коалиций.

Источник: ТАСС