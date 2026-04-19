Трамп: США захватили иранское грузовое судно в Оманском заливе

First News Media23:40 - 19 / 04 / 2026
Вооруженные силы США захватили иранское грузовое судно в Оманском заливе за попытку прорвать морскую блокаду.

Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп.

"Ракетоносный эсминец ВМС США USS Spruance перехватил [иранское судно] Touska в Оманском заливе и передал им четкое предупреждение с требованием остановиться. Иранский экипаж отказался подчиниться, поэтому наш военный корабль остановил их, пробив дыру в машинном отделении. В настоящее время морские пехотинцы США контролируют это судно", - написал он в Truth Social.

Источник: ТАСС

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
Термин «посмертный донор» всё чаще звучит в информационном пространстве нашей страны. Однако для многих это понятие до сих пор окутано мифами16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

