Трамп: США захватили иранское грузовое судно в Оманском заливе

Вооруженные силы США захватили иранское грузовое судно в Оманском заливе за попытку прорвать морскую блокаду.

Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп.

"Ракетоносный эсминец ВМС США USS Spruance перехватил [иранское судно] Touska в Оманском заливе и передал им четкое предупреждение с требованием остановиться. Иранский экипаж отказался подчиниться, поэтому наш военный корабль остановил их, пробив дыру в машинном отделении. В настоящее время морские пехотинцы США контролируют это судно", - написал он в Truth Social.

Источник: ТАСС