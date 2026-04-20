Убийство 8 детей в Луизиане: напавший оказался ветераном армии США

Стрельбу в Луизиане (США) устроил ветеран американской армии Шамар Элкинс.

Семеро из восьми погибших детей были его собственными, сообщает издание New York Post со ссылкой на местные власти.

Ранее полиция штата Луизиана сообщила, что восемь детей в возрасте от года до 14 лет погибли в результате стрельбы в американском городе Шривпорт. Подозреваемый в нападении был застрелен офицерами полиции во время погони.

"Стрелявший в Луизиане и убивший восемь детей, в том числе семерых собственных, был 31-летним ветераном армии", – говорится в публикации.

Незадолго до трагедии он публиковал множество фотографий с детьми, в том числе с совместного похода в церковь на Пасху. В одной из публикаций мужчина обращался к Богу с просьбой помочь ему преодолеть проблемы с психическим здоровьем.

Американские СМИ также сообщают, что в марте 2019 года, спустя три года после завершения службы в армии США, Элкинс был арестован по обвинению в незаконном использовании и ношении огнестрельного оружия на территории школы и получил 18 месяцев условного срока.