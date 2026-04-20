Во Флориде самолет упал во дворе дома, пилот погиб

Небольшой самолет разбился, упав во двор дома недалеко от города Тампы в штате Флорида.

По сведениям Национального совета по безопасности на транспорте и Федерального управления гражданской авиации, самолет Cessna, вылетевший из северного аэропорта Тампы, около 08:35 по местному времени потерпел крушение при неизвестных обстоятельствах. На борту находился только пилот, который при падении не выжил.

После падения самолета возник пожар, дому был причинен «некоторый ущерб».

В настоящее время проводится расследование авиакатастрофы.