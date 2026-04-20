В ФРГ из-за драки в храме пострадали 11 человек

Как минимум 11 человек получили ранения в результате драки в сикхском храме в городе Мёрс (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) на западе Германии.

Об этом сообщила газета Bild.

По ее информации, полиция проводит масштабную операцию у храма. Район полностью оцеплен. По предварительным данным, ранее произошла драка, в которой участвовало более 40 человек. Очевидцы сообщают, что в ходе конфликта использовалось холодное и огнестрельное оружие.

Сообщалось, что спецназ готовился к штурму храма. Предполагалось, что внутри храма мог скрываться вооруженный человек. По информации издания, к территории стянули многочисленные автомобили, на месте работали вооруженные полицейские, над территорией кружил полицейский вертолет.

Полиция разделила враждующие группы. На помощь прибыл спецназ из Дюссельдорфа. Позднее правоохранители сообщили, что вооруженных лиц в здании не обнаружено. По данным газеты, в ходе столкновения пострадали 11 человек, в основном они получили травмы головы.

По предварительным сведениям, жизни пострадавших ничего не угрожает, медики оказали им помощь на месте. Как минимум один подозреваемый задержан. Криминальной полиции предстоит выяснить, кто именно был зачинщиком нападения. В настоящее время криминалисты собирают улики на месте происшествия. Огнестрельного оружия пока не найдено. Судя по обнаруженным гильзам, мог быть применен сигнальный или газовый пистолет.

Что именно послужило причиной драки, пока точно не установлено. Согласно предварительным результатам расследования, причиной произошедшего мог стать конфликт внутри общины из-за назначения нового правления. Речь также может идти о средствах для храма, на которые претендуют разные группы. "Это явно было спланировано. Прямо перед началом богослужения нападавшие внезапно достали перцовые баллончики и начали распылять их в противников, затем один из них выстрелил из пистолета. Я также видел ножи", - рассказал Bild один из членов общины.

Источник: ТАСС