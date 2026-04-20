Стоимость операции США против Ирана превысила $55,9 млрд

Стоимость военной операции США против Ирана достигла $55,9 млрд.

Об этом сообщает портал Iran War Cost Tracker.

С начала операции прошло 50 дней. К этому моменту расходы Соединенных Штатов достигли указанной суммы.

Портал обновляет данные в режиме реального времени и ведет подсчет средств, необходимых для содержания персонала, кораблей, переброшенных в регион, а также для покрытия других сопутствующих расходов. Методика расчета основана на докладе Пентагона конгрессу, в котором указано, что первые шесть дней операции обошлись в $11,3 млрд, а в дальнейшем расходы составляют $1 млрд в день.