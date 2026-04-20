Лукашенко заявил, что в советские годы был конструктивным оппозиционером

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в советские годы был в Коммунистической партии конструктивным оппозиционером.

"При всех недостатках партийного строительства и работы Компартии я был членом Компартии в свое время. Все было непросто. Можно сказать, что внутри партии я был таким конструктивным оппозиционером", - сказал Лукашенко в интервью телеканалу RT.

Он добавил, что его позиция "исходила от жизни".

Источник: РИА Новости